Comunicazioni in tempo reale e procedimenti più snelli: operativo il nuovo sistema per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona

Il software consente alle ASP di interagire in tempo reale con l’amministrazione, monitorando attività e scadenze

Un sistema informatico che consente di snellire i procedimenti nell’ottica della trasparenza e nel solco della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Si chiama SOCASP ed è il nuovo sistema informativo della Regione Lazio-Direzione regionale Inclusione sociale, realizzato in collaborazione con la società in house LAZIOCrea, per la gestione digitalizzata dei procedimenti di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

Illustrato alla presenza dell’Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, SOCASP nasce a seguito dell’adozione della legge regionale 2/2019 che ha disciplinato la riforma delle IPAB e si sviluppa in coerenza con i regolamenti regionali n. 21/2019 e n. 5/2020, integrandosi all’interno del più ampio Sistema Informativo SIATeSS, a supporto delle politiche sociali e dell’attuazione dell’Agenda Digitale regionale.

Il sistema informatizza l’intero processo istruttorio attraverso un workflow guidato, l’integrazione con il protocollo regionale PROSA e l’archiviazione documentale digitale. Le ASP accedono tramite SPID e interagiscono in tempo reale con l’Amministrazione, che dispone di una dashboard direzionale per il monitoraggio delle attività e delle scadenze.

Dopo la prima fase realizzativa conclusa a novembre 2024 è in corso la formazione degli utenti regionali e ASP, in vista del pieno utilizzo operativo del sistema. La fase evolutiva – già pianificata – riguarda lo sviluppo di funzionalità avanzate di vigilanza sui bilanci e sul patrimonio delle ASP e la conservazione a norma della documentazione prodotta. SOCASP rappresenta un passo concreto nella digitalizzazione dei processi amministrativi della Regione Lazio, con un potenziale utilizzo esteso anche ad altri ambiti istruttorio/documentali istituzionali.