Tre finti farmacisti a Civitavecchia e una falso dentista a Tivoli scoperti dai NAS

I Nas di Roma hanno scoperto, nell’esercizio abusivo della professione, tre farmacisti a Civitavecchia e un dentista a Tivoli. I farmacisti sono stati scoperti, in seguito ad un controllo in una para-farmacia. I militari dell’Arma hanno infatti accertato l’esercizio abusivo della professione da parte dei tre, sprovvisti dei rispettivi titoli di abilitazione di farmacisti.

Per quanto riguarda il dentista, invece i militari del Nucleo Anti Sofisticazione, hanno effettuato un sopralluogo in un ambulatorio odontoiatrico del Comune della provincia nord est della Capitale. Hanno quindi scoperto e segnalato all’Autorità Giudiziaria due uomini, il finto dentista per aver esercitato abusivamente il lavoro di odontoiatra in assenza totale dei previsti titoli abilitativi ed il proprietario dello studio di Tivoli per aver lasciato nella disponibilità del primo il locale e le relative attrezzature agevolando di fatto il finto dentista nell’esercizio abusivo della professione.