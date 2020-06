Condividi Pin 5 Condivisioni

Poco fa una donna è stata investita, in via Claudia a Ladispoli, mentre portava a spasso il cane.

Sul posto una ambulanza del 118 e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

La donna, che é stata trasportata per accertamenti al Pit, non sarebbe in gravi condizioni.



