Trasporti, da lunedì 18 maggio arrivano le nuove linee Express

Da lunedì in arrivo nuove linee Express come misura di supporto e alternativa temporanea alle linee della metropolitana di Roma

Da lunedì 18 maggio 2020 verranno istituite delle nuove linee Express come misura di supporto e alternativa temporanea alle linee della metropolitana di Roma.

Tali linee effettueranno solamente due fermate lungo il percorso, situate nei principali punti di interscambio, e saranno inizialmente attive nella fascia oraria 05:00 – 09:00.

Le linee istituite sono:



S01 Ponte Mammolo (MB) – via Tiburtina (angolo via Portonaccio) – Policlinico (MB) – Termini (MA-MB);

S02 Anagnina (MA) – Colli Albani (MA) – San Giovanni (MA-MC) – Termini (MA-MB);

S03 Laurentina (MB) – P.za Navigatori – P.za San Giovanni in Laterano – Termini (MA-MB);

S04 Ponte Mammolo (MB) – via Togliatti (angolo via Prenestina) – Parco di Centocelle (MC) – Subaugusta (MA).