Trasparenza amministrativa, Falconi: “A Cerveteri scritta una brutta pagina”

“Un’altra pagina buia è stata scritta dall’attuale amministrazione comunale di Cerveteri. A certificarlo è stata la sentenza del TAR che ha dato torto all’amministrazione “colpevole” di non aver concesso l’accesso agli atti a due Consiglieri comunali, Orsomando e De Angelis, per una vicenda relativa ad alcuni interventi edilizi sul territorio”.

Così il consigliere comunale di Italia Viva, Maurizio Falconi, che aggiunge: “In campagna elettorale l’attuale sindaco aveva promesso un’amministrazione trasparente, facendoci immaginare il comune come una casa di vetro. Nei fatti è successo il contrario e ancora una volta ci troviamo a fare i conti con una promessa non mantenuta”.

“Con la sentenza di giugno scorso il TAR ha fatto presente che l’amministrazione, avendo impedito ai Consiglieri comunali di opposizione di accedere a documenti di cui avevano il diritto di visionare, ha condizionato il ruolo primario dell’opposizione che è quello di monitorare l’attività amministrativa. Mentre invece deve essere evitato che l’amministrazione diventi l’arbitro del controllo sul suo operato. Ci chiediamo perché negare l’accesso agli atti se si è tranquilli dell’operato amministrativo”.

“Non è la prima volta che a Cerveteri, per svolgere le normali attività democratiche sul territorio, si deve chiedere l’intervento dei giudici per far valere i propri diritti, afferma Falconi Consigliere comunale di Italia Viva. A suo tempo siamo stati costretti a ricorrere ai giudici per poter ottenere le autorizzazioni necessarie per svolgere attività politiche sul territorio, come le feste dell’Unità. In quel caso l’amministrazione ricorse ad un rimpallo di responsabilità per non consentirci di operare. Noi siamo dei forti sostenitori della trasparenza amministrativa, continua Falconi, e proprio la trasparenza sarà un nostro cavallo di battaglia nella prossima campagna elettorale che porteremo avanti, come gruppo di Italia Viva, con orgoglio e consapevolezza. Ci interessa sapere, e penso anche ai cittadini di Cerveteri, che cosa ne pensano i referenti degli altri gruppi politici locali sul “gioco delle tre carte” attuato spesso da questa amministrazione per non agevolare il compito delle opposizioni”.

“Vediamo chi prende posizione – conclude Falconi – e chi farà finta di nulla e si girerà dall’altra parte”.