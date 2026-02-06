Uomo di mezza età perde la vita dopo una caduta dalla murata di una nave da crociera. Inutili i tentativi di rianimazione

Tragedia al porto di Civitavecchia durante un intervento di soccorso –

Continua senza sosta l’attività di soccorso e messa in sicurezza al porto di Civitavecchia, duramente colpito dalle avverse condizioni meteorologiche che nelle ultime ore stanno impegnando numerose squadre operative. Tra i tanti interventi effettuati, nel primo pomeriggio si è purtroppo verificato un tragico episodio.

Intorno alle ore 14, i Vigili del Fuoco erano impegnati nell’assistenza a un elicottero di soccorso atterrato alla banchina 12 per il trasferimento urgente di un passeggero di una nave da crociera Costa, colto da malore. Proprio in quei momenti, un tonfo improvviso ha richiamato l’attenzione dei soccorritori.

Un uomo di mezza età, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato dalla murata della nave. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento Bonifazi che, insieme al personale sanitario presente a bordo, hanno avviato le manovre di rianimazione. Nonostante il tempestivo soccorso, all’arrivo del medico del 118 non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Capitaneria di Porto, che hanno avviato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Una giornata segnata dal dolore, che si inserisce in un contesto già complesso per le difficili condizioni meteo e per l’intenso lavoro svolto dalle squadre di emergenza impegnate a garantire la sicurezza dell’area portuale.