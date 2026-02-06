Conclusi gli interventi di manutenzione da parte di Acea Ato 2, situazione in graduale ritorno alla normalità

Cerveteri, ripristinato il guasto idrico in via Pian della Carlotta –

Il Comune di Cerveteri informa la cittadinanza che la società Acea Ato 2 ha comunicato la conclusione degli interventi di manutenzione e riparazione relativi al guasto idrico verificatosi nella nottata appena trascorsa in località via Pian della Carlotta.

Le operazioni tecniche sono state portate a termine con successo e la situazione è attualmente in fase di progressivo ritorno alla normalità nel corso delle prossime ore.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e provvederà a informare tempestivamente la cittadinanza in caso di ulteriori aggiornamenti o novità.