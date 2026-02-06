I.C. Cena e IUC insieme per la Musica –

Alessandro Simoni, Gianni Oddi con lo “Ialsax Quartet” e Gian Marco Ciampa il 10, 11 e il 19 marzo saranno protagonisti a Cerveteri delle conferenze/concerto che la IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti – rivolge al pubblico di giovani studenti dell’I.C. “CENA” che ha aderito al progetto “La IUC nelle Scuole”.

Cinque i concerti in programmache coinvolgerannoi ragazzi della Scuola Primaria e della Secondaria con programmi dedicati.

La IUC, giunta al suo 81esimo“compleanno”, si conferma fra le più importanti e prestigiose associazioni musicali italiane, da sempre impegnata nella diffusione della musica colta e nell’educazione del pubblico più giovane. Nel corrente anno scolastico, grazie alla collaborazione del Comune di Cerveteri, che ha concesso l’uso della sala Ruspoli e dell’Aula Consiliare, è stato possibile aderire al progetto “La IUC nelle Scuole”. Gli alunni dell’I.C. Cena saranno coinvolti, da ascoltatori attivi, in una vera e propria stagione concertistica con una programmazione di tutto rispetto: sono previsti, infatti, cinque concerti, che avranno come protagonisti gli affermati musicisti dello Ialsax Quartet di Gianni Oddi e giovani eccellenze emergenti come Alessandro Simoni e Gian Marco Ciampa.

Primo appuntamento, martedì 10 marzo in Sala Ruspoli, con il giovane e talentuoso pianista Alessandro Simoni, miglior finalista italiano Concorso Internazionale (Thalberg 2023) che presenta“ Dal Barocco ai giorni nostri: l’eredità della musica classica nella musica di oggi: un breve viaggio nella storia della musica occidentale, dal Seicento fino ai nostri giorni”.

Si prosegue, poi, mercoledì 11 marzo con un doppio concerto, presso l’Aula Consiliare del Palazzo del Granarone con lo Ialsax Quartet, prestigioso ensemble fondato nel 1991 da Gianni Oddi, storico collaboratore di Morricone con il progetto Da Bach… ai Beatles, inedito viaggio musicale che attraversa epoche e stili, passando dalle note di Bach e Mozart agli omaggi a Morricone e Piovani, dagli incontri tra jazz e musica europea al Tango argentino di Piazzolla, fino alle iconiche note dei Beatles.

La rassegna si chiude giovedì 19 marzo con un doppio concerto ancora presso la Sala Ruspoli, con Gian Marco Ciampa, giovane, ma già affermato e pluripremiato virtuoso della chitarra con “6 corde X 3 chitarre: la chitarra classica, acustica ed elettrica sono veramente così simili?”. Incontro/concerto in cui l’artista presenterà agli studenti tre diverse tipologie di chitarre, solo apparentemente così somiglianti, ma in realtà estremamente diverse fra loro per caratteristiche e sfaccettature tecniche.

L’Istituto Comprensivo “CENA”, da sempre, offre ai suoi studenti la possibilità di sperimentare e vivere la musica nelle sue varie forme e, grazie anche alla pluriennale e proficua collaborazione con la IUC, è stato possibile far loro conoscere ed apprezzare artisti di grande spessore. Lo scorso novembre c’è stato l’incontro con la pianista Gilda Buttà e il violoncellista Luca Pincini, nell’ambito della rassegna “Musica Pour Parler”svoltasi presso lameravigliosa Aula Magna del Rettorato di Sapienza Università di Roma, per un concerto dedicato alla figura di Ennio Morricone. Concerto che ha suscitato meraviglia e stupore nei nostri alunni di Seconda (Scuola Secondaria) presenti tra il pubblico, i quali hanno riportato giudizi pieni di entusiasmo: “… le mani della pianista sembrano scivolare sui tasti, come se fossero aria…”; “Monodia – solo per violoncello. Brano molto bello. Mi è piaciuto perché sembrava veramente che raccontasse una storia”.

Il riscontro che viene dal pubblico composto dai nostri giovani alunni incoraggia la scuola a proseguire, sulla scia del lavoro già avviato, il suo impegno per garantire un variegato arricchimento dell’offerta formativa.