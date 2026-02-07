Telecronista iconico negli anni della C2 scomparso venerdì mattina per un malore

Il Cerveteri domani affronta la Pescia Romana, in quella che dovrà essere la gara del riscatto. Prima della gara, lo speaker dello stadio, su iniziativa del presidente Andrea Lupi ricorderà la figura di Luigi Infascelli, figura emblematica e telecronista del Cerveteri negli anni 80 e 90.

Cerveteri, servono tre punti al Galli. Lo speaker ricorderà la figura di Luigi Infascelli

“Si è spento – scrive la società in una nota, all’età di 79 anni Luigi Infascelli, voce storica e telecronista del Cerveteri, che ha raccontato con passione e competenza le gesta della nostra squadra dalla Promozione fino alla Serie C2. Persona cordiale, disponibile e umanamente ineccepibile, Luigi ha accompagnato intere generazioni di tifosi con le sue telecronache, diventando parte integrante della storia e dell’identità del Cerveteri. La società A.S.D. Città di Cerveteri si stringe con profondo cordoglio alla famiglia Infascelli e ai figli Giorgio e Claudia, porgendo le più sentite condoglianze”.

Per la gara di domani, a parte l’assenza di Ferruzzi, mister Ferretti può contare sul rientro di Ciaccia e Patrascu, e dell’inserimento del neo acquisto Matteo Pelizzi, arrivato in settimana. Una gara fondamentale per i verdeazzurri, chiamati a ritrovare il sorriso dopo tre gara a digiuno. Il via alle 11,00, annunciati 200 spettatori sugli spalti.