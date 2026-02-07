All’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” sport e Scienze motorie hanno assunto da sempre una posizione di centralità grazie al lavoro di diversi docenti che hanno creduto profondamente nell’importanza formativa di queste discipline per gli studenti, riconoscendone il valore educativo, sociale ed inclusivo. E’ per questo motivo che anche quest’anno, grazie all’impegno della Prof.ssa Bruna Calato, si è svolta l’amichevole di pallavolo “Di Vittorio”- Pertini.

“L’attività sportiva è uno strumento fondamentale di crescita personale, di collaborazione, ma anche di sano agonismo. – ha sottolineato la Prof.ssa Calato – Per questo promuoviamo da sempre con convinzione l’educazione fisica come parte integrante del percorso educativo. La partecipazione a gare e competizioni tra scuole – ha aggiunto – favorisce inoltre il confronto, accresce la motivazione e il senso di appartenenza alla comunità scolastica”. Una partita perfettamente equilibrata, quella disputata giovedì 5 febbraio nella Palestra di via Y. De Begnac, con i primi due set in parità e il terzo vinto dal Liceo Pertini.

“Desidero ringraziare i colleghi dell’Istituto “Di Vittorio” Prof. Sirio Gatti, Giancarlo Polini e Alessandro Tonetti, e le docenti del “Pertini” Prof.ssa Francesca Borghese e Prof.ssa Ambra Ruia. – ha aggiunto la Prof.ssa Bruna Calato – Il gioco di squadra insegna valori fondamentali come il rispetto delle regole, ma anche la cooperazione e la correttezza reciproca. La competizione sportiva è in grado inoltre di mettere in campo un sano spirito agonistico, una necessaria abilità atletica, ma anche la collaborazione e coesione indispensabili per dar vita ad una squadra vincente. Complimenti a tutti gli allievi partecipanti che hanno manifestato impegno ed entusiasmo in un incontro disputato per vincere ma ancor prima per divertirsi e crescere insieme. Appuntamento al prossimo anno!”.

Ladispoli, il derby di pallavolo “Di Vittorio” – “Pertini” che insegna il fair play

La storia della pallavolo risale al 1895 quando negli Stati Uniti William G. Morgan, istruttore di Educazione Fisica, cercò di inventare una disciplina sportiva meno violenta del basket. In origine il gioco si chiamava mintonette per indicare un’attività in cui si “palleggiava” sopra la rete, come nel badminton. Ma presto il nuovo sport assunse il nome con cui è ancora oggi conosciuto ed amato: volleyball (in italiano pallavolo), perché l’elemento centrale divenne proprio la “volée”, ossia la palla colpita al volo. Nel 1916 furono introdotte regole più precise. Negli anni Venti la pallavolo arrivò in Europa ed entrò alle Olimpiadi nel 1964. Da allora questo sport ha conosciuto un successo crescente divenendo una delle discipline maggiormente praticate in Italia, soprattutto fra i giovani.