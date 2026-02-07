Tutto è pronto per l’evento sportivo dell’anno nel nostro Paese: le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Un appuntamento straordinario che vedrà i migliori atleti del mondo sfidarsi per conquistare l’Olimpo dello sport, in un’occasione rara e di assoluto prestigio internazionale.

Nel mondo sportivo, partecipare alle #Olimpiadi rappresenta già di per sé una vittoria. Ma per chi arriva a quel traguardo, una volta sul palcoscenico più alto, emerge non solo l’atleta, ma il campione: la voglia di fare la differenza, di dimostrare il valore della propria preparazione, dei sacrifici compiuti e del talento coltivato nel tempo.

In ogni parte d’Italia c’è chi insegue questo sogno, oggi o domani. In ogni città si parte dalla passione e dal divertimento per una disciplina sportiva, per poi esaltarla con dedizione, impegno e spirito di sacrificio.

Milano – Cortina, ci sono anche gli atleti di Ladispoli Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano

Ladispoli è una città che, nel suo giovane passato, ha sempre cercato di dare spazio allo sport, riuscendoci grazie a un grande lavoro di squadra tra associazioni e istituzioni. Proprio in questo contesto, alcuni giovani cittadini di Ladispoli sono riusciti a varcare i confini dello sport olimpico.

Anche in questa occasione Ladispoli può vivere con orgoglio l’emozione delle Olimpiadi grazie a due giovani concittadini: il neo campione Daniele Di Stefano e la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, entrambi protagonisti nella disciplina del pattinaggio di velocità su ghiaccio.

“Forza Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano, Ladispoli è con voi”, ha dichiarato il delegato allo Sport Fabio Ciampa.

A commentare anche il consigliere delegato ai rapporti con le federazioni ed enti sportivi, Stefano Fierli: “L’impegno di questa Amministrazione comunale prosegue con determinazione per dotare la città di sempre più impianti sportivi. Questo percorso è alimentato anche dall’esempio di quei concittadini che rappresentano un orgoglio per Ladispoli, raggiungendo traguardi straordinari come le Olimpiadi. Un sentito ringraziamento a Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano per portare con sé anche un po’ della nostra città ai Giochi Invernali di Milano Cortina, e a entrambi un grande in bocca al lupo”.