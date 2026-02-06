Ieri l’incontro tra i segretari provinciali della coalizione. Noi Moderati e Forza Italia avanzano le proprie proposte, Lega e Fratelli d’Italia chiedono unità e rinnovamento

Centrodestra, confronto sulle candidature: ancora distanze sul nome del sindaco di Santa Marinella –

Si è svolto ieri l’incontro tra i segretari provinciali dei partiti della coalizione di centrodestra, avviato con l’obiettivo di costruire una proposta politica condivisa per il governo della città di Santa Marinella. Un confronto definito interlocutorio, nel quale sono emerse posizioni articolate e, per alcuni aspetti, ancora distanti sul profilo del candidato sindaco.

Nel corso della riunione, Noi Moderati ha ribadito con chiarezza la volontà di indicare un proprio candidato, individuato nella figura dell’ex senatrice Maria Rosaria Rossi.

Forza Italia ha invece confermato la propria linea politica, manifestando disponibilità alla ricandidatura di Domenico Fiorelli, rivendicando il valore dell’esperienza amministrativa, delle competenze maturate e del lavoro svolto sul territorio negli ultimi anni. Il partito ha inoltre sottolineato l’apertura al dialogo sul programma e al coinvolgimento delle realtà civiche locali.

Diversa la posizione espressa dalla Lega, che ha evidenziato la necessità di arrivare a una candidatura condivisa, frutto di un percorso unitario capace di tenere insieme tutte le componenti politiche e civiche del centrodestra cittadino.

Fratelli d’Italia ha posto invece l’accento sul tema del rinnovamento, sottolineando l’esigenza di individuare una figura in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di rappresentare un segnale chiaro di discontinuità, ribadendo al contempo che il candidato sindaco debba essere espressione diretta di uno dei partiti della coalizione.

Al termine dell’incontro, la coalizione ha condiviso la necessità che il confronto prosegua a livello locale, con l’obiettivo di giungere a una sintesi politica in grado di garantire compattezza e credibilità al progetto di governo per Santa Marinella.

A sottoscrivere la nota conclusiva sono Marco Silvestroni, Alessandro Battilocchio, Angelo Valeriani e Paolo Toppi.