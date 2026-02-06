Progetto “Velascuola”: l’Associazione nautica Campo di Mare asd presso l’I.C. Marina di Cerveteri –

Continua il feeling tra Associazione nautica Campo di Mare asd ed Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri: il Progetto “Velascuola”, prima edizione nel 2008 ed ora giunto alla 18.esima edizione, è frutto di un Protocollo congiunto Federazione Italiana Vela e Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla disciplina velica, sia a livello amatoriale che agonistico.

Il Progetto è finalizzato a far conoscere la cultura marinara e il rispetto dell’ambiente, con particolare riferimento alla comprensione dell’ecosistema marino e dei molti fenomeni osservabili in natura, che ci accompagnano nella quotidianità.

Lo sport velico è un ottimo veicolo, attraverso il quale è possibile, con precise formule matematiche, imparare a progettare scafi sempre più veloci, approfondire le conoscenze meteorologiche e permettere a tutte le persone con diversa abilità di provare l’emozione della navigazione a vela.

Quindi scienza, osservazione ambientale ed inclusione si intrecciano con lo sport velico, che diventa un promotore di cultura e accoglienza, possibile anche in ambito scolastico con un preciso progetto federale.

La finalità è quella di far conoscere agli alunni delle Scuole tutti i valori dello Sport Velico, facendo interagire le nozioni veliche con le materie d’insegnamento scolastico.

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni potranno mettere in pratica le nozioni apprese in aula con uscite in mare che, in un clima festoso, generano entusiasmo sia per gli alunni che per il personale docente.

Il presidente dell’Associazione nautica Celso Valerio Caferri apprezza e ringrazia la Dirigente e Insegnanti dell’I.C. Marina di Cerveteri per l’attenzione che da 18 anni dedicano al Progetto, la locale Capitaneria di Porto sempre attenta a questa attività formativa e l’Istruttore della Federazione Vela Alberto Concutelli che negli anni è divenuto un riferimento importante per la Scuola, coinvolgendo e facendo appassionare al Mare ed alla Vela tanti e tanti ragazzi.

Gli alunni partecipanti al Progetto “Velascuola” 2026 sono 82 per cinque classi; un numero senz’altro significativo ed il linea con gli anni precedenti ma che comunque ci si propone di incrementare aprendo alla partecipazionedi altre Scuole del Comune di Cerveteri; il bellissimo mare e l’ebrezza che si prova con il vento in faccia mentre si naviga meritano l’impegno che la Federazione Italiana Vela e l’Associazione nautica mettono nel progetto!