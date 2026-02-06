“La giornata dei Calzini Spaiati per ribadire l’importanza dell’inclusione” –

“Oggi, in occasione della “Giornata Internazionale dei Calzini Spaiati” – afferma Felicia Caggianelli, delegata all’Arte del Comune di Ladispoli – desideriamo abbracciare simbolicamente la bellezza della diversità che ci circonda. Ogni calzino spaiato rappresenta non solo un pezzo unico, ma anche le storie e le esperienze che ognuno di noi porta con sé. La diversità è un arricchimento per la nostra comunità. Proprio come i calzini spaiati, che possono sembrare trascurati o poco convenzionali, sono in realtà unici e speciali, così anche le nostre differenze contribuiscono a creare un tessuto sociale vibrante e variegato. Incoraggiamo tutti a celebrare la propria unicità e a vedere il valore in ciò che ci rende diversi. Ogni passo che facciamo indossando calzini spaiati è un passo verso l’accettazione, l’inclusione e la gioia di essere chi siamo. Facciamo in modo che oggi sia un promemoria per abbracciare le nostre differenze e costruire un mondo più aperto e accogliente per tutti”.