RSA San Luigi Gonzaga: eccellenza sanitaria premiata a livello nazionale. Marongiu: “Risultato straordinario, Ladispoli orgogliosa” –

Un riconoscimento di prestigio nazionale che porta valore non solo alla struttura, ma all’intero territorio di Ladispoli.

La RSA San Luigi Gonzaga ha ottenuto il 1° posto nella categoria “Eccellenza Italiana RSA Anziani” ai Best Italian Healthcare Awards, il premio che valorizza le migliori realtà sanitarie del Paese per qualità dei servizi, innovazione, sostenibilità e gestione del rischio.

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della terza edizione del premio promosso da Class Editori e Milano Finanza, che ogni anno analizza e confronta le performance delle strutture sanitarie italiane attraverso indicatori economici, organizzativi e qualitativi.

La RSA San Luigi Gonzaga fa parte della community europea della salute Clariane, principale punto di riferimento per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei momenti di fragilità, una realtà che negli anni ha investito concretamente su qualità, sicurezza, formazione del personale e modelli di cura sempre più attenti alla persona.

Il Direttore Gestionale, Gianmarco Barone, ha commentato con soddisfazione il riconoscimento: “Questo premio è il risultato di un lavoro quotidiano costruito su basi solide: professionalità, organizzazione e una visione chiara. Far parte di Clariane Italia significa poter contare su un modello strutturato, su standard elevati e su un supporto costante che consente alle singole strutture di esprimere al meglio il proprio potenziale. È un risultato che appartiene a tutta la squadra e che valorizza il territorio in cui operiamo”.

Un traguardo che assume un significato ancora più importante perché genera ritorni positivi sull’intera comunità locale: una struttura sanitaria di eccellenza rappresenta un patrimonio per i cittadini, per le famiglie e per il sistema sociosanitario del territorio. La RSA San Luigi Gonzaga si conferma così un punto di riferimento per Ladispoli e per l’intero panorama sanitario regionale.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Ladispoli, Daniela Marongiu, che – a margine di un incontro con il direttore della struttura sanitaria – ha dichiarato: “Un sincero ringraziamento al Direttore Gianmarco Barone, che con prestigio ed eleganza ha guidato la RSA San Luigi Gonzaga verso un risultato di straordinaria rilevanza, confermandola ai vertici dell’eccellenza sanitaria. Come Assessore alle Attività Produttive, esprimo – anche a nome dell’Amministrazione e del Sindaco Alessandro Grando – entusiasmo e riconoscimento per un premio che valorizza il lavoro svolto e rappresenta un vero vanto per Ladispoli, orgogliosa di ospitare una struttura di così alto livello”.