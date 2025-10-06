Tra gusto, cultura, musica e tradizione, Santa Marinella riscopre la sua identità marinara: successo per la terza edizione di Fish & Wine –

Si è conclusa con grande successo di pubblico la terza edizione di Fish & Wine, evento organizzato da Istinto Social Lab 4 Business in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, che per due giorni (4 e 5 ottobre) ha animato la città con degustazioni, itinerari culturali, laboratori artistici e iniziative sull’Economia del Mare sostenibile.

Il format si conferma vincente, unendo enogastronomia, turismo e valorizzazione del territorio con il coinvolgimento di ristoratori, associazioni, artisti e cittadini.

L’evento si è aperto con l’Archeo Bike Tour (in coll. con Gianluca Fantauzzi e GACT), un affascinante itinerario in bicicletta agli scavi di Castrum Novum. Dato l’entusiasmo, un nuovo appuntamento è già in programma per fine ottobre.

Il fulcro è stato il “Salotto del Mare” in piazza Trieste, dove l’Associazione ristoratori locale ha realizzato show cooking proponendo piatti a base di pescato locale stagionale e “pesce povero”, in linea con i principi di sostenibilità e filiera corta.

Sono state offerte gratuitamente oltre 600 degustazioni al giorno di 10 ricette di pesce, abbinate ai migliori vini locali della Strada dei Vini delle Terre Etrusco-Romane, rafforzando il legame con la Blue Economy e l’innovazione sostenibile.

Grande successo hanno riscosso i laboratori artistici di pittura e ceramica Raku, dove decine di persone hanno sperimentato l’uso del vino come elemento d’ispirazione, trasformando il gusto in arte e convivialità.

Interesse anche per le masterclass dedicate al vino e all’olio del territorio, con sommelier FISAR e Laura Fini (assaggiatrice CCIAA di Roma), che hanno sottolineato l’importanza di conoscere le caratteristiche dei prodotti.

L’Associazione MAR ETS ha coordinato il Talk “Blue Inspiration” con primarie aziende innovative nel settore della Blue Economy.

Il sabato sera è stato particolarmente emozionante grazie all’esibizione live del performer Vincenzo Bencini, che ha radunato oltre 500 persone in piazza Trieste fino a mezzanotte.

La domenica, oltre alla replica del programma, ci sono state alternative come la camminata urbana a cura della guida turistica Barbara Mantovani e il Talk “Sinergie di Gusto” (coordinato da Simona Cognoli di Oleonauta) sul rapporto tra eccellenze regionali e turismo esperienziale.

Fish & Wine si conferma un appuntamento simbolo dell’autunno a Santa Marinella, unendo turismo sostenibile, promozione dei prodotti locali e valorizzazione culturale.

Il Sindaco Pietro Tidei si dichiara estremamente soddisfatto per il grande risultato conseguito con l’evento, sia in termini di qualità dell’offerta che di straordinaria affluenza, non solo dai cittadini di Santa Marinella, ma anche dai paesi limitrofi.

“Esprimo una grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione e il clima di entusiasmo che ha accompagnato ogni iniziativa. Il successo è la conferma che Fish & Wine è ormai un marchio di identità territoriale che parla a un pubblico sempre più vasto. È un progetto che unisce con successo tradizione e innovazione, gusto e cultura, e siamo certi che continuerà a promuovere Santa Marinella come un modello riconosciuto di destinazione turistica sostenibile e di qualità.”

“La terza edizione di Fish&Wine – sottolinea la Consigliera comunale delegata al Marketing del Territorio Paola Fratarcangeli – rappresenta un risultato straordinario per la nostra città: abbiamo saputo unire tradizione e innovazione, creando un evento che racconta Santa Marinella attraverso le sue eccellenze, la sua storia e la sua identità marinara. L’attenzione al pescato locale, alla Blue Economy e al coinvolgimento della comunità sono il segno di un percorso di crescita che vogliamo continuare a sostenere e ampliare”.

Sulla stessa linea il Presidente del Consiglio comunale Emanuele Minghella aggiunge: “Fish&Wine è la dimostrazione concreta di quanto la collaborazione tra istituzioni, operatori e associazioni possa generare valore per il territorio. Lavorare insieme, con visione e coesione, è la chiave per far crescere Santa Marinella come destinazione turistica sostenibile, capace di attrarre visitatori e di rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità. Questo evento è ormai un simbolo di identità condivisa e un modello di promozione territoriale”.