Istat, nel secondo trimestre 2025, reddito disponibile +0,8%

Rallenta il potere d’acquisto, sale risparmio delle famiglie –

Nel secondo trimestre 2025 “La crescita del potere d’acquisto delle famiglie rallenta, pur confermando la dinamica positiva quasi ininterrotta dal primo trimestre 2023” contemporaneamente “si assiste all’aumento, lento ma pressoché ininterrotto, della propensione al risparmio”.

Così L’Istat.

Il reddito disponibile è aumentato dello 0,8% sul trimestre precedente, i consumi finali sono a +0,5%. La propensione al risparmio è stimata al 9,5%, in aumento di 0,3%. Mentre il potere d’acquisto è cresciuto sul trimestre precedente dello 0,3% (0,5% l’aumento dei prezzi misurati dal deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie).