Santa Marinella, domenica 5 Ottobre ricordata Norma Cossetto –

Lo scorso pomeriggio, nei pressi del ex Parco dei Mostri in via della Libertà a Santa Marinella, si è tenuta la settima edizione “Una Rosa per Norma”,

dedicata alla memoria di Norma Cossetto, alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Quest’anno la stessa iniziativa si è tenuta in più di 400 città, tra cui numerose capitali nel mondo come New York, Sidney, Dublino e tante altre.

Come ogni anno, si è ricordata la figura di Norma Cossetto, simbolo di un dolore nazionale che non va dimenticato. Nell’ambito del discorso, tenuto del responsabile locale del Comitato 10 Febbraio, si è parlato non solo della figura di Norma e delle vicende legate agli eventi tra il 1943 e il 1947 nei territori italiani nord orientali. Si è fatto accenno anche allo strano iter che è stato riservato alla intestazione di un luogo pubblico, deliberato del consiglio comunale, due anni or sono e che ancora non ha visto la luce.

Per tale ragione, rimaniamo in attesa della intestazione del manufatto e del largo ad esso prospiciente sito in Via della Libertà.

È fondamentale continuare a ricordare e a diffondere quanto accaduto a lei e a tanti nostri fratelli, perché la memoria è l’unico vero argine contro la rimozione e l’indifferenza.

Alla cerimonia erano presenti Giampiero Rossanese, coordinatore di Fratelli d’Italia, Massimiliano Baldacci, referente del Centro Studi Aurhelio, Luca Quintavalle, commissario Lega Ladispoli e una delegazione di Difendi Santa Marinella insieme ai cittadini che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza e sensibilità. Un momento, nel quale si è custodita una memoria a lungo tempo nascosta, per la quale sono necessari sforzi da parte di tutti, in primis delle istituzioni e dei rappresentanti in consiglio comunale.

Un momento di raccoglimento, identità e verità storica, che conferma l’impegno della nostra comunità nel mantenere viva la memoria di chi ha sofferto e pagato con la vita.

Il Comitato 10 Febbraio – Circolo locale di Santa Marinella