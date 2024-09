Torre Flavia, riuscita l’operazione Palude Pulita –

Oggi, 29 settembre, si è svolto nel Monumento Naturale Palude di Torre Flavia l’annuale Cleanup Day, organizzato dalla Città Metropolitana e dall’Associazione Scuolambiente Di Cerveteri. Hanno partecipato diverse associazioni del territorio, Salviamo il paesaggio litorale nord, ANCM, GEC, Riarteco, Mare Vivo, Auser Cerveteri, Caere 2020, Rione Cerenova Costantica, con i loro volontari che hanno pulito la zona nord di Campo di Mare e la zona sud di Ladispoli. I due gruppi si sono incontrati al Boschetto degli Olmi dove hanno ricevuto il saluto di Corrado Battisti, responsabile dell’area protetta, di Elena Gubetti, sindaco di Cerveteri, di Francesca Appetiti, assessore all’ambiente del comune di Cerveteri e di Beatrice Cantieri, presidente di Scuolambiente.

Tutti sono stati concordi nell’evidenziare la numerosa partecipazione di adulti e bambini e soprattutto dei giovani che non sempre aderiscono a questo tipo di manifestazioni. Tutti hanno ribadito l’importanza di avere nel nostro territorio questo sito, che, sia pur piccolo, è uno scrigno di tesori di biodiversità e che però, proprio per le sue dimensioni è estremamente delicato e risente di varie minacce quali l’erosione marina, il dissesto idrogeologico e la cementificazione, il vandalismo e, ovviamente, i rifiuti. Durante la raccolta infatti è stata trovata moltissima plastica e anche molti mozziconi di sigarette, segno evidente che parte dell’inquinamento deriva, nonostante tutte le campagne di educazione ambientale, proprio dall’incuria dell’uomo.

Tuttavia, giornate come questa, con la partecipazione di tante persone, fanno ben sperare che, grazie al costante sforzo degli operatori e dei volontari, si diffonda sempre più la conoscenza di questo importante sito al fine di effettuare un controllo sempre più attento e una tutela sempre più puntuale che coinvolgano le istituzioni e i cittadini attivi. La presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri a conclusione della mattinata ha ringraziato tutti i partecipanti all’iniziativa, le istituzioni per l’attenzione a questi momenti di civismo attivo e la RIECO per il pronto ritiro dei rifiuti raccolti durante la mattinata.