Roma, servizi ad alto impatto: identificate 122 persone, controllati 6 veicoli e contestate 2 violazioni al C.d.S.

Nella giornata di ieri si è svolto un servizio ad alto impatto realizzato da personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale “Roma Capitale”.

Nello specifico, con l’obiettivo di intensificare il controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, l’attività ha interessato la stazione metropolitana Linea B1 fermata “IONIO”. Inoltre, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, nel corso del servizio di controllo del territorio per il contrasto delle attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati controllati i parchi pubblici adiacenti e sono stati sanzionati 3 avventori poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle attività, coordinate dal personale del Distretto Fidene e che hanno visto la partecipazione del Reparto Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine, sono state identificate 122 persone, controllati 6 veicoli, contestate 2 violazioni al C.d.S. per un importo di circa 5mila euro, ispezionati e sanzionati 4 esercizi commerciali per un importo complessivo di oltre 33mila euro.

Durante i controlli, sono state sanzionate 3 attività di sala giochi Videolottery poiché è stata riscontrata la mancata interruzione dei dispositivi video-ludici nelle fasce orarie indicate dal comune e la violazione del divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco. In particolare, uno degli esercizi commerciali è stato inoltre sanzionato e segnalato agli organi competenti per la chiusura a causa della presenza di due minorenni. I titolari, quindi, sono stati sanzionati per un ammontare complessivo di oltre 33mila euro.

Controllato anche un ristorante in via delle Vigne Nuove che presentava precarie condizioni igieniche. Durante l’ispezione è stata riscontrata la presenza di blatte e la mancata tracciabilità di numerosi prodotti alimentari surgelati; per tali motivi è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività e il sequestro di 125 kg di generi alimentari.