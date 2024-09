Santa Marinella, sul sito del Comune pubblicato l’avviso per il rimborso spese del centro estivo –

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella, l’avviso per accedere ai contributi rivolti alle famiglie per il rimborso delle spese sostenute per il centro estivo della scorsa stagione estiva. I fondi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri assegnati al Comune di Santa Marinella sono pari a 16.816,23 euro e sono finalizzati in primis all’abbattimento delle rette pagate dalle famiglie, per la frequenza presso i Centri estivi presenti nel territorio comunale.

“Abbiamo cercato in ogni modo di anticipare i tempi di pubblicazione dell’avviso, con evidente vantaggio per le famiglie, che potranno infatti richiedere il contributo presentando domanda fin da subito ed entro e non oltre il 15 ottobre 2024”, ha affermato l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio.

Nell’avviso pubblicato si legge che il contributo può essere concesso per le settimane di frequenza che possono essere anche non consecutive e possono essere relative anche in centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione e settimanali differenti.

Il contributo verrà accreditato su c/c postale e/o bancario di cui all’IBAN indicato nel modello di domanda. Il conto corrente dovrà essere obbligatoriamente intestato ad uno dei due genitori. I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili e secondo i limiti di accesso indicati.

Le famiglie interessate possono presentare domanda di rimborso delle rette versate per la frequenza presso i Centri estivi utilizzando il modello apposito, completo della documentazione prevista.

All’istanza dovranno essere allegate, pena la decadenza, COPIE dei seguenti documenti:

– copia dell’attestazione I.S.E.E (non superiore a 25.000 euro)- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; – per cittadini extracomunitari va presentata anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso; – per i minori in affido è richiesta copia del provvedimento della autorità giudiziaria. – Ricevute di pagamento delle rette del centro estivo prescelto (non saranno prese in considerazione le domande sprovviste di tali ricevute).

La domanda deve essere presentata con le seguenti modalità:

– Tramite PEC all’indirizzo: [email protected]

– Direttamente al Protocollo dell’Ente

Per ulteriori informazioni consultare la pagina del sito del Comune di Santa Marinella digitando il seguente link o sui canali social del Comune:https:/www.comune.santamarinella.rm.it/news/1054-contributo-centri-estivi-2024/