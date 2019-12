Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rivela il Centro funzionale Regionale della Protezione Civile

Torna il vento forte dalla mattinata di domani e nelle successive 24-36 ore

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha comunicato che, dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, sono previsti venti forti, molto forti o di burrasca lungo il litorale romano.

Si raccomanda, come sempre, di bloccare o non esporre all’esterno, in particolar modo su davanzali, balconi o terrazzi, oggetti che, cadendo, potrebbero rappresentare un pericolo per i passanti o per la circolazione stradale.

Si evidenzia anche che, provenendo i venti dal settore nord-orientale, saranno associati ad un brusco calo delle temperature, i cui valori minimi potrebbero scendere fino a 4/5 gradi nella giornata di sabato e fino a 3 gradi nella giornata di domenica con escursioni di 5/6 gradi nel corso delle 24 ore.

Si raccomanda quindi attenzione in particolare alle fasce di popolazione maggiormente a rischio (anziani, bambini, etc.).