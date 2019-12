Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo annuncia in conferenza stampa il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: ” ll più grande investimento sul trasporto pubblico della Capitale. Si può cambiare”.

Lazio, mobilità: ”Importanti novità per i pendolari di Roma-Lido e Roma-Viterbo”

A poche ore al 2020 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, annuncia alcune importanti novità che riguarderanno i pendolari di Roma e del Lazio.

Per i viaggiatori infatti moltissimi investimenti per quanto riguarda l’efficienza della linea e la qualità del trasporto.

In arrivo nuovi treni e mille nuovi autobus firmati Cotral. La Regione si occuperà di finanziare 180 milioni di euro per le infrastrutture della Roma-Lido, 337 milioni di euro per la Roma-Viterbo. “Si tratta di investimenti seriamente importanti – ha dichiarato il Presidente Zingaretti – Rappresenta un altro atto d’amore per Roma e il suo territorio, che aumenterà la competitività e la fruibilità del turismo, nonché la qualità della vita dei pendolari”.

Il nuovo contratto di servizio, secondo il Presidente della Regione Lazio, prevede il completamento del 100 per cento dei treni nuovi e importanti investimenti basati sulla tecnologia che porteranno all’aumento della frequenza dei treni. “In questo quadro, dimostriamo come le cose possono cambiare.

Da qui un nuovo punto di partenza, una scelta radicale e pesante per la Regione, perché parliamo di circa 800 milioni di euro di interventi che daranno vita ad una vera e propria stagione di rinnovamento e investimento anche per le ferrovie concesse”.

Grazie agli interventi saranno garantiti una gestione pubblica delle linee e un buon servizio pubblico. Inoltre, ben 300 mila utenti potranno viaggiare comodamente già nel primo semestre del 2020.

Conclude: “Il più grande investimento fatto dalla Regione sul trasporto pubblico della Capitale. Si può cambiare”.