Claudia Buzzonetti ci porterà alla scoperta delle realtà produttive del territorio, tra enogastronomia e artigianato

Tolfa, stasera su Canale 10 alle 20. 50 alla scoperta delle prelibatezze locali dall’enogastronomia all’artigianato – Da stasera in onda su Canale 10 ( posizione 19 del digitale) un tour su Tolfa, paese collinare a un’ora da Roma. Claudia Buzzonetti ci porterà alla scoperta delle realtà produttive del territorio, tra enogastronomia e artigianato. Dalle 20. 50 circa , visibile a Roma e nel Lazio , conosceremo quanto di bello possa offrirci la località tolfetana, conosciuta per le sue prelibatezze cullinarie come l’acquacotta e per i prodotti artigianali, la famosa catana in pelle. Ma Tolfa si può scoprire anche a cavallo tra i sentieri naturistici e suggestivi, avvolti da un’atmosfera unica. L’idea di questo viaggio in onda per il mese di agosto e settembre è nata dal sindaco Luigi Landi. Giovedì alle 22 45 la replica delle puntate di stasera.