L’Assessore Stefanini: ”Nessun Paese farà mai pace con la storia”

Tolfa ricorda l’eccidio delle Foibe

“Nessun Paese farà mai pace con la storia finché non ci sarà una memoria condivisa, universale, libera da ideologie e negazionismi” ha dichiarato l’Assessore di Tolfa, Antonio Stefanini.

“Studiare, raccontare, conoscere, sono il viatico migliore per sopire ogni revisionismo.

C’è il dovere di insegnarla soprattutto ai giovani, perché lo sterminio di quelle genti italiane è purtroppo ancora assente dai libri di testo, da molti programmi scolastici e da professori indifferenti.

I nostri figli rappresentano il futuro e solo con la conoscenza e la memoria potrà vivere in loro la Speranza che simili tragedie non succedano più!

Al riguardo vogliamo segnalare un atto vile e vergognoso rinvenuto questa mattina.

Abbiamo trovato un volantino negazionista che intimava la rimozione della targa in onore ai martiri delle foibe ed inoltre segnaliamo il rammarico per l’assenza delle scuole nonostante richiesta formale inviata dal comune alle scuole per la partecipazione con una rappresentanza di studenti.

Tolfa oggi ha ricordato l’eccidio delle foibe e delle persecuzioni comuniste titine nel nostro confine orientale.

Migliaia furono le persone rastrellate, torturate, gettate nelle cavità carsiche dove trovarono la morte e ancor di più furono le persone che dovettero lasciare tutto per rimanere liberi e ITALIANI. La loro unica colpa solo di essere italiani”.