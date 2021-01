Share Pin 0 Condivisioni

Tidei saluta il commissario coordinatore Coppola: “Fa parte della storia della Polizia di Civitavecchia”

Anche l‘ex sindaco di Civitavecchia Pietro Tidei, oggi primo cittadino di Santa Marinella ha voluto salutare cordialmente e tessere le lodi del sostituto commissario coordinatore Giampiero Coppola che, dopo oltre 40 anni di servizio da ieri ha lasciato il commissariato della Polizia di Stato.

“Desidero che al commissario Coppola giungano non tanto e non solo i miei più cari auguri per il suo pensionamento ma le mie più sincere attestazioni di stima per l’estrema professionalità e competenza che hanno caratterizzato la sua lunga e specchiata carriera, che lo ha visto sempre in prima linea, agire con determinazione e discrezione tanto da divenire, nel tempo, vera figura di riferimento all’interno del commissariato di Polizia di Civitavecchia, amato stimato e rispettato dai suoi diretti superiori dai dirigenti che si sono succeduti ma anche e soprattutto della cittadinanza.

Ritengo senza possibilità alcuna di essere smentito che Coppola nella sua veste umana ancor prima che di validissimo investigatore, abbia caratterizzato la storia della Polizia di Stato di Civitavecchia. Allo stesso modo non posso negare che tante volte ma sempre nell’ambito del reciproco rispetto ci siamo imbattuti in animate discussioni, ma solo e sempre a causa delle nostre differenti opinioni politiche. Una diversità di vedute che non ha mai minato la stima che nutro nei suoi confronti. È giusto che dopo essere stato davvero per un così lungo tempo al fronte Coppola si goda il suo meritato pensionamento.

In quanto ai nostri battibecchi, sono certo che continueranno ancora a lungo visto che, alla fine ci siamo ritrovati ad essere vicini e confinanti di terreni agricoli e non mancheranno di sicuro le occasioni per mantenere viva la nostra voglia di dissentire sulle questioni politiche e non solo”.

Pietro Tidei