Scuola, a Civitavecchia al via lo screening volontario degli studenti

A Civitavecchia il Coronavirus ha ripreso ha crescere anche se oggi i guariti sono quasi uguali ai nuovi casi (6 contro 7)

Intanto le scuole si preparano ad uno screening generale.

«Le risorse – spiega il direttore della ASL Quintavalle a Civonline – sono concentrate sulla lotta al virus anche se il 4 gennaio, in vista del ritorno a scuola, inizieremo con una fase di screening sugli studenti. Ci sarà un sito per le prenotazioni e basterà il codice fiscale. Si tratta di un’iniziativa su base volontaria che servirà per un ritorno tra i banchi in sicurezza».