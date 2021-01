Share Pin 0 Condivisioni

“Incontrerò i commercianti per trovare una soluzione idonea”

Ladispoli, il neo delegato Falasca: “Viale Italia pedonale come il centro delle grandi città”

Patrizio Falasca ex assessore della Giunta Grando è tornata nella squadra del sindaco con la delega alla mobilità sostenibile, sicurezza stradale e toponomastica. Il neo delegato sembra avare le idee chiare a partire, come spiega a civonline, “dalla realizzazione di una consulta che si dovrà occupare di mettere sul tavolo le problematiche

relative ad alcuni quartieri strategici come ad esempio il Cerreto, zona Domitilla, il centro città e Palo”.

L’idea sarebbe quella di rendere più sicura la mobilità in alcuni quartieri con l’installazione di cuscini berlinesi o rallentatori. Riflettori puntati anche sul bike sharing da realizzare «con qualche azienda di livello che possa effettivamente funzionare», con la realizzazione, anche di una pista ciclabile «che attraversi la città ».

Attenzioni particolari saranno rivolte anche alla via dello shopping cittadino, viale Italia: “L’obiettivo è quello di incontrare e ascoltare i commercianti della zona per trovare una soluzione che possa portare a trasformare il viale in un’area pedonale come i centri delle grandi città e che sicuramente potrebbero portare a migliorarne la fruibilità. Verrebbe a crearsi una agorà, una passeggiata più intensa godendo a pieno dello shopping e migliorando l’economia degli operatori che prestano ogni giorno servizio in queste vie”.