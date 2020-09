Test rapidi Covid-19: positiva una bambina a Bracciano

Share Pin 5 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco Armando Tondinelli a seguito di un riallineamento dati. “La Asl ha disposto l’isolamento di 18 studenti della classe frequentata dall’alunna oltre a tre operatori scolastici”

Così in una nota il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli: “Cari concittadini, la Asl ha appena comunicato che a seguito di un test rapido effettuato c’è un caso positivo sul nostro territorio. Si tratta di una bambina che frequenta la scuola elementare Tittoni. La Asl ha disposto l’isolamento di 18 studenti della classe frequentata dall’alunna oltre a tre operatori scolastici. Il disallineamento con i dati odierni forniti dalla Regione è dovuto al fatto che si attende la conferma della positività dal tampone molecolare. Facciamo presente che abbiamo predisposto immediatamente la sanificazione dell’aula nel plesso Tittoni e siamo in stretto contatto con l’azienda sanitaria e la dirigenza scolastica per fornire supporto nell’attuazione del corretto protocollo per il contenimento dei contagi da Covid-19. Dato l’aumento di casi di Covid sul nostro territorio, abbiamo ritenuto di dover necessariamente seguire alla lettera le indicazioni della Asl Rm4, secondo cui è altamente sconsigliata qualsiasi forma di potenziale assembramento e sospendere qualsiasi evento pubblico fino a nuova comunicazione. Siamo vicini alle famiglie, ai bambini e al personale scolastico che devono affrontare l’isolamento con l’auspicio che questo momento di pandemia finisca presto. Grazie”