Il bibliotecario che legge libri agli anziani per telefono

Si chiama Biblioterapia per anziani il servizio offerto da un comune spagnolo, per far sì che gli anziani non si sentano soli

Arriva dalla Spagna e, più precisamente, da Madrid la storia di Juan Sobrino. Juan è un bibliotecario che, insieme ad altri volontari, ha dato vita a un’iniziativa veramente unica ed encomiabile: leggere libri agli anziani per telefono, per farli sentire meno soli.

Un rimedio contro la solitudine che ha un nome ben preciso: si chiama infatti Biblioterapia per anziani il servizio offerto da Juan e dai suoi amici e, al contrario di quanto si potrebbe pensare, non nasce durante la pandemia ma nel 2013. È un’iniziativa di Soto del Real che, prima dell’emergenza sanitaria, prevedeva la lettura in loco – se così possiamo dire – presso le residenze per anziani.

Ovviamente, con la diffusione del Covid-19 e il diffondersi delle norme per il distanziamento sociale, la Biblioterapia ha dovuto reinventarsi. Da qui l’idea della biblioteca di Soto del Real di svolgere il medesimo servizio a distanza, grazie all’uso della linea telefonica. Se prima i volontari si recavano presso le strutture una volta al mese, con la pandemia il servizio è diventato a cadenza settimanale e punta a favorire un rapporto personale tra il ‘lettore’ e la persona a cui il libro viene letto. Juan Sobrino, a capo dell’iniziativa, ha infatti sottolineato quanto sia importante che un anziano si trovi a conversare con lo stesso volontario, per creare un rapporto che vada al di là della mera e sterile lettura e che comprenda anche uno scambio di opinioni e di interessi.

“Dobbiamo portare loro dei libri per combattere l’isolamento sociale, finché si potrà leggere di nuovo nelle residenze” ha commentato Juan Sobrino a El Pais, specificando che al momento 8 anziani usufruiscono del servizio e tutti hanno confermato al giornale spagnolo quanto Juan Sobrino e i suoi colleghi li stiano aiutando a superare momenti difficili nel corso dell’isolamento.