Ha operato anche alla stazione dei Carabinieri di Ladispoli come vicecomandante

Terni, il tenente Caccetta nuovo comandante del Nucleo operativo dei carabinieri

Il tenente Caccetta, ex vicecomandante della stazione di Ladispoli e Carabiniere anche nella stazione di Campo di Mare, nominato Comandante del Nucleo operativo e radiomobile del comando della compagnia dei Carabinieri di Terni. (foto tuttoggi.info)

Il tenente Francesco Caccetta, romano classe 1964 si è arruolato nell’arma nel 1982.

Dal 1989 le esperienze professionali più significative sono proprio quelle come comandante della stazione Carabinieri di Chiusi della Verna, come comandante di plotone alla Scuola allievi carabinieri di Roma e come vicecomandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli.

