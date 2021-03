Share Pin 1 Condivisioni

Protopapa Area Pmi: “Sostegni economici ai giovani imprenditori, altrimenti perdiamo le speranze per una ripresa”

“La foto della ristoratrice di Ostia Lido che sia di monito alle istituzioni”

La foto della giovane ristoratrice di Ostia Lido carica di rabbia e tristezza, è l’emblema di una crisi che non ha vie d’uscite. Ma è anche l’esempio di come molti giovani ristoratori nutrono poche speranze per il futuro.

“La crisi della ristorazione nel Lazio, a Roma e in provincia tocca soprattutto le fasce giovanili – dice Protopapa di Area PMI – i giovani ristoratori sono alle prese con una crisi non solo economica, ma anche morale”.

“Molti ragazzi si sono dovuti indebitare per salvare le attività e fare ricorso alle banche”.

“Ecco gli aiuti dello stato devono favorire queste categorie, il futuro del nostro paese”.

“Chi ha avviato un’attività da un paio di anni ha solo che debiti e quella ragazza di Ostia Lido, appena 22enne, rappresenta il volto di molti giovani delusi dalle istruzioni”.

“Nel Lazio, purtroppo, le imprese giovanili che sono in odore di chiusura sono tante e se ci fossero degli interventi a sostegno importanti si eviterebbe una conclusione negativa”.

“Dunque- prosegue Protopapa – per i giovani imprenditori bisoga attuare delle misure di sostegno, elargendo dei sussidi non solo per il presente ma anche per il futuro. Altrimenti foto simili a quelle di Ostia Lido ne vedremo nel resto dell’Italia”.

