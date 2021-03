EQuo al Malibu, il ristorante di pesce di Ladispoli operativo col delivery

Share Pin 1 Condivisioni

Il famoso ristorante di pesce sul lungomare di Ladispoli operativo tutte le sere con le consegne a domicilio

EQuo al Malibu, il ristorante di pesce di Ladispoli torna ad essere operativo tutte le sere, anche in zona rossa, grazie al delivery e al take away.

Un ristorante di pesce, ma anche una vera e propria filosofia, della serie: a tavola con gusto ma anche con consapevolezza. Sì perché dietro l’idea dei titolari c’è una forte presa di coscienza sulla qualità e la sostenibilità dei prodotti che vengono proposti alla propria clientela. Il pescato locale, ovviamente, la fa da padrone, non solo nelle versioni più classiche, ma soprattutto in una ricercata e moderna offerta che spazia dalla tradizione alla sperimentazione. Punti di forza: Ecosostenibilità, Qualità, 100% Equilibrio.

La filosofia di EQuo Risto… a Ladispoli e a Fiumicino

La filosofia di EQuo è la massima espressione di equilibrio tra la tradizione e l’innovazione. Se da una parte EQuo mantiene intatti i valori della ristorazione classica, dall’altra viaggia verso un futuro che non vuole più compromessi e ruota in totale autonomia intorno al valore assoluto dell’ecosostenibilità a 360 gradi. EQuo è la certezza di una scelta responsabile che non esclude il piacere del mangiar bene.

A Ladispoli uno dei locali più amati e ricchi di attività è proprio il Malibù Beach, un piccolo paradiso di fronte al mare dove poter ascoltare musica e assaggiare splendidi aperitivi e cocktail. Qui, grazie all’impegno di Nicolò Regano e Valentina Baione, EQuo Risto al Malibu ha aperto ormai da 16 anni il suo ristorante di pesce sul Lungomare Marina di Palo, a Ladispoli, proponendo anche eccellenti piatti dal mondo della cucina “fusion” ed oggi operativo anche con le consegne a domicilio e l’asporto.

Ma l’offerta raddoppia: infatti anche a Fiumicino – Ostia è possibile provare la prelibatezza di EQuo Risto, grazie all’ìniziativa di Federico Regano e Lavinia Cecchini che hanno aperto un ristorante proprio sulle sponde del fiume Tevere: EQuo sul Tevere, operativo in zona rossa con i servizi da asporto e consegna a domicilio.

EQuo al Malibù, un ristorante di pesce a domicilio

Grazie anche all’adesione al progetto Baraonda Food, i due ristoranti EQuo Risto propongono il proprio menù anche on-line, attraverso un semplicissimo sistema di ordinazione direttamente dal proprio smart-phone: in pochi “tocchi” è possibile selezionare le specialità desiderate, scegliere l’orario di consegna oppure di ritiro presso il punto vendita, e il gioco è fatto.





Nel ristorante di Ladispoli le novità del menù Take Away (da asporto) e Delivery (consegna a domicilio) sono, tra le altre, i Panini D’Amare, le crudités della linea Mediterraneo Crudo, i Fritti D’Amare, le Bowl D’Amare ricche di pesce fresco e le offerte speciali delle Combinazioni “Easy”, per portare a casa la cucina di Equo al Malibu. Infatti, ordinare è facilissimo grazie al menù per le ordinazioni on line.

La stessa qualità e lo stesso estro, si incontrano anche nel ristorante di Fiumicino – Ostia, con qualche piccola differenza: le novità del menù restano fedeli alla filosofia di EQuo Risto e sono direttamente ordinabili grazie al menù on line.

Segui EQuo Risto sui social: EQuo al Malibu su facebook, EQuo al Malibu su instagram; EQuo sul Tevere su facebook, EQuo sul Tevere su instagram.

Bowl d’Amare

Fritti d’Amare

Panini d’Amare

Leggi gli altri articoli di Baraonda Food