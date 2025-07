Terminillo in Rosa: la prima edizione della “Walk for the Cure” per la prevenzione e la solidarietà

Riceviamo e pubblichiamo

Un grande evento di solidarietà e sport si prepara a colorare il Monte Terminillo di rosa! Sabato 26 luglio 2025 si terrà la prima edizione di “Walk for the Cure – Terminillo in Rosa”, un’iniziativa in favore dei progetti di Komen Italia per la salute femminile, organizzata dalle politiche sociali del Comune di Rieti e sostenuta dall’Associazione Amiche in Rosa, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione dei tumori del seno.

L’evento, che si svolge in una giornata di sole e natura, invita tutti a partecipare per sostenere una causa importante, ma anche per trascorrere una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà. Con una donazione di 10 euro, i partecipanti potranno ricevere la maglia ufficiale Walk for the Cure personalizzata “Terminillo in Rosa”; i fondi raccolti verranno interamente devoluti a Komen Italia per progetti di ricerca, cura e prevenzione dedicati alle donne.

Il ritrovo è previsto alle ore 10:30 presso il punto di partenza, ma già dalle 9:30 le volontarie saranno presenti per le iscrizioni e per aiutare i partecipanti a scegliere il percorso più adatto. Oltre alla tradizionale camminata, sarà possibile partecipare a un trekking grazie al supporto dell’associazione Terminillo 360°, un gruppo di professionisti che conoscono il monte a 360° e che proporranno un’escursione al Rifugio Fossa. Gabriele Baiocchi accompagnerà i partecipanti in questa avventura, con un percorso di trekking consigliato a chi ha un abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.

Per chi preferisce un’attività più tranquilla, è prevista anche una passeggiata nel centro di Terminillo, con un piccolo brunch finale offerto dai ristoratori locali, un momento di convivialità e relax per tutti i partecipanti.

La giornata si concluderà con un momento teatrale proposto dal gruppo “Effetti Collaterali”, che presenterà la commedia in vernacolo “Dura lex sed lex” di Mario Travaglini. Uno spettacolo che celebra la forza e il coraggio delle donne che non smettono di lottare contro la malattia, dando esempio di resilienza e speranza.

L’evento nasce dall’idea di Giovanna Palomba, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rieti, e della Dottoressa Roberta Pace, Oncologa presso l’Ospedale di Rieti. Un ringraziamento speciale va a tutti i partner e sostenitori che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata speciale.

Non mancate! Vi aspettiamo numerosi per camminare, ridere e sostenere insieme una causa così importante.