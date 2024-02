Tentativi di furto a Valcanneto: il comitato di zona studia una proposta per un servizio di vigilanza privata

“A seguito dei recenti e continuati tentativi di furto presso le abitazioni, si comunica che si sta studiando una proposta per un servizio di vigilanza privata notturna sul territorio (modello Marina di San Nicola). Come Comitato di Zona Valcanneto, insieme ai referenti del Gruppo di Sicurezza Valcanneto, stiamo definendo gli ultimi dettagli per un progetto adatto al territorio di Valcanneto. Entro le prossime settimane, contiamo di presentare il progetto alla cittadinanza per verificarne la condivisione e la volontà di adesione. In parallelo stiamo spingendo per un controllo del territorio con le telecamere collegate h24 con una centrale operativa, a cura del Comune. A novità verranno fornite informazioni. Vi invitiamo comunque a seguire questo gruppo facebook del CdZ Valcanneto per rimanere aggiornati”.

Così il CdZ Valcanneto in un post social.