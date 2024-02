Prorogata la scadenza per candidarsi al Servizio Civile Universale. Presso il Comitato di Croce Rossa di Santa Severa-Santa Marinella 5 posti disponibili

Prorogata la scadenza per partecipare al Servizio Civile Universale. Ormai da 3 anni il nostro Comitato di Croce Rossa di Santa Severa-Santa Marinella fa parte della rete di strutture sul territorio che offrono ai giovani tra i 18 e 28 anni la possibilità di lavorare con il Servizio Civile Universale per 12 mesi. Non perdere l’occasione di entrare a fare parte di un’Italia che aiuta, manda la tua candidatura entro il 22 Febbraio.

12 mesi di servizio, 25 ore settimanali, 5 giorni a settimana, rimborso spese mensile di 500 Euro, 15% dei posti riservati nei concorsi pubblici a chi avrà completato il Servizio Civile Universale.

Per maggiori informazioni contattaci sui nostri social indicati nella locandina o scrivi alla mail: [email protected]

Scegliere il Servizio Civile significa impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. È un impegno per gli altri, un’occasione per crescere confrontandosi, un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una risorsa per il Paese ed una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Il nostro Comitato ha aderito a due progetti importanti per il territorio con l’obiettivo garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età, rafforzare i servizi di assistenza, il potenziamento dei servizi finalizzati all’inclusione, l’assistenza della popolazione vulnerabile e la distribuzione di beni di prima necessità.

Fai una scelta che ti cambierà la vita, scegli il Servizio Civile Universale in Croce Rossa.