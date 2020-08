Condividi Pin 1 Condivisioni

Gesto sconcertante da parte di due turisti residenti in Germania

Tentano di incidere i loro nomi sulla Fontana di Trevi: fermati e multati

Una coppia di turisti, di 61 e 44 anni, è stata fermata e denunciata dalla Polizia Locale di Roma Capitale per aver tentato di deturpare la Fontana di Trevi. I due, un tedesco con la sua compagna di nazionalità slovacca, sono stati fermati appena in tempo e multati per un totale di 450 euro. Un gesto riprovevole che fortunatamente non è stato portato a compimento.