Ai domiciliari chiede soldi per la droga ala figlia e distrugge casa

Condividi Pin 0 Condivisioni

Protagonista della vicenda un uomo di 37 anni

Era ai domiciliari l’uomo di 37 anni che la notte scorsa a Zagarolo ha minacciato sua figlia sedicenne per farsi consegnare tutti i soldi che aveva per acquistare della droga. Al rifiuto della giovane, l’uomo ha dato in escandescenze e ha iniziato a distruggere i mobili dell’abitazione in cui vive, finché la ragazza, traumatizzata, non gli ha consegnato una cifra intorno ai 20 euro. I vicini, allertati dal trambusto hanno avvisato i carabinieri, che lo hanno denunciato per estorsione.

Di Alessandro Ferri