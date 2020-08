Santa Marinella, Tidei: “Oggi zero contagi, presto al mercato per controllare chi ha la mascherina”

Condividi Pin 0 Condivisioni

Le parole del sindaco della Perla del Tirreno

Dai dati Asl di oggi non risulta alcun positvo in piu.

Informo altresì che il 27 saro al mercato insieme al comandante della polizia locale per verificare personalmente se i titolari dei banchi e i frequentatori indossano la mascherine e mantengono il distanziamento sociale.

Lo stesso sopralluogo lo effettuero nella medesima giornata nei vari supermercati

Verifichero’ se corrisponde al vero quello che in molti mi segnalano