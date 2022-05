Tennis, Play Off regionali: domenica scende in campo l’Aureliano

E’ arrivato finalmente l’appuntamento che tennisti ed appassionati aspettavano: domenica alle ore 10:00 presso lo Sporting club di Santa Marinella si terrà la fase finale dei play-off regionali con i beniamini di casa dell’Aureliano Tennis Team opposti al Grande Slam, incontro valevole per accedere al campionato nazionale di serie C. La squadra che scenderà in campo per l’ Aureliano sarà formata dai maestri Marco Pantoni, Francesco Egidi, Leandro Mariani, Andrea Gallo, Alessio Demilio, Andrea Oroni , Simone Sbrozzi Vanni e gli allievi Mattia Persi e Dario pranzetti.

Il forte team romano presenta due seconda categoria in formazione. << Vorremmo sfruttare questa occasione per riempire il circolo>> dice Carlo Oroni <<è un avvenimento sportivo che porterà il pubblico ad assistere a tennis di alto livello, speriamo seguito da una grande festa. E’ stato un’ anno di tanti sacrifici ed allenamento per i maestri, che hanno saputo sfruttare ogni singolo match per arrivare sino in fondo a questa fantastica finale.

Rinnoviamo l’appello per domenica affinchè lo storico Sporting Club sia per un giorno il centro dello sport del Litorale, punto che aggreghi sport ed ambizioni che sicuramente non ci mancano. Ancora>> conclude Oroni, << l’invito ad affacciarsi anche per sola curiosità sportiva al Circolo domenica mattina, lo rivolgiamo anche a chi voglia conoscere meglio il tennis, ottimo veicolo per promuovere iniziative sociali ed ottima vetrina per imprenditori che vogliano legare il loro nome ad un circuito sportivo fatto di visibilità anche fuori dalla Regione, grazie ai numerosi tornei a cui partecipano gli allievi dei maestri in campo domenica>>.

Demetrio Logiudice