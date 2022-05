Regione Lazio, approvata legge su disabilità

Michela Califano (PD): “Ci dà l’opportunità di intervenire in maniera incisiva per promuovere diritti e opportunità per le persone con disabilità”

Dopo 3 anni di lavoro abbiamo finalmente approvato la legge quadro per la “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”.

Uno strumento importantissimo, di civiltà, che ci permetterà, attraverso lo stanziamento di 5.5 milioni per il triennio 2022/2024, di mettere in campo iniziative per la promozione occupazionale, l’integrazione scolastica, l’accesso allo sport e ai trasporti, un intenso piano di eliminazione delle barriere architettoniche e percorsi di autonomia.

In particolare la legge interviene sul collocamento mirato, su percorsi di riqualificazione professionale e stabilisce il ruolo del disability manager, figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private per agevolare la costituzione di reti, servizi e soluzioni in favore dei lavoratori con disabilità.

Saranno possibili anche mutui a tasso zero, maggiore trasparenza nei rapporti con la PA.

A livello di trasporti e mobilità personale, lo scopo è monitorare l’attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e l’abbattimento di quelle sensoriali, favorendo l’accessibilità ai mezzi di trasporto, alle infrastrutture correlate e ai luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Una legge ben strutturata, sulla quale c’è stato un confronto anche con le opposizioni, che finalmente ci dà l’opportunità di intervenire in maniera incisiva per promuovere diritti e opportunità per le persone con disabilità.

Un ringraziamento alla collega Valentina Grippo prima firmataria di questo straordinario provvedimento che ci pone come Regione modello in Italia.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano