Esame di cintura per la Team Combat Lobrano di Ladispoli di Kickboxing

Grande appuntamento ieri presso la MartialAcademy2.0 per gli esami di passaggio di cintura degli atleti del Team Combat Lobrano di Kickboxing.

A giudicare i combattenti ladispolani una presenza di eccezione, il Maestro Mario Carella, presidente FEDERKOMBAT Regione Lazio.

Al termine dell’esame il Presidente Carella si è complimentato con il Maestro Lobrano per la grande qualità riscontrata nei suoi atleti e ha consegnato i diplomi per i nuovi gradi raggiunti.

“Il Team sta crescendo sia in numero di iscritti sia nel suo livello complessivo. Abbiamo atleti giovani che stanno intraprendendo la strada dell’agonismo e allievi più grandi che invece stanno facendo un loro percorso personale per il raggiungimento della cintura nera” ha dichiarato il Maestro Pasqualino Lobrano. “Sono felice che il Presidente Carella sia venuto a presiedere questa sezione di esame e a dimostrarci la sua vicinanza che sarà per noi stimolo per fare ancora meglio la prossima stagione”

Con l’inizio del mese di Luglio e le ultime gare in programma per il giorno 9, il Team Lobrano si prenderà un periodo di meritato riposo per poi ripartire con la preparazione atletica e la nuova stagione alla fine del mese di Agosto.