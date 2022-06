Cerveteri, siglato l’accordo programmatico del centro destra.

Belardinelli dopo l’apparentamento con Moscherini: “Non sarò vicesindaco, resto in consiglio comunale. Assessorati e deleghe per portare avanti i punti del programma”

In questi due giorni abbiamo ricevuto accuse dai nostri avversari politici per la scelta dell’apparentamento con la coalizione del candidato Sindaco Gianni Moscherini, veniamo accusati di aver scelto questa soluzione al solo fine di accaparrarci delle poltrone.

La scorrettezza di questi signori della coalizione 3.0 della candidata Sindaco Elena Gubetti è ormai nota, pertanto riteniamo superfluo replicare, ma ci teniamo ad informare correttamente i cittadini che i termini dell’accordo riguardano in primis una condivisione da parte del candidato Sindaco Gianni Moscherini del programma illustrato nel corso della campagna elettorale da Anna Lisa Belardinelli, come dichiarato più volte pubblicamente dallo stesso Moscherini, riconoscendo che era studiato appositamente per la realtà del nostro territorio.

Questa condivisione ha portato i due candidati Sindaci ad incontrarsi dopo i risultati del primo turno e a ragionare sulla possibilità di “fondere” i due programmi e, dopo diversi incontri, alla fine si è arrivati ad un accordo programmatico che porta ad attuare fin da subito gli indirizzi per il rilancio del commercio, del turismo e dell’economia della nostra città che dopo 10 anni di amministrazione Pascucci è ormai letteralmente in ginocchio.

Altri punti dell’accordo riguardano il decoro urbano, il verde pubblico, la gestione dei parchi, la sicurezza dei cittadini, lo sport e le politiche sociali e scolastiche, nonché il futuro sviluppo del territorio. In virtù dell’apparentamento dunque la coalizione di Anna Lisa Belardinelli, in caso di vittoria di Moscherini, avrà assessorati e deleghe che le consentiranno di portare avanti i principali punti del programma elettorale e, quindi, gli impegni presi con i cittadini, nonché 6 consiglieri che garantiranno un’ampia rappresentanza in Consiglio comunale e nelle commissioni consiliari.

Ci teniamo a precisare che, contrariamente a quanto viene asserito in queste ore dalla Sig.ra Gubetti, Anna Lisa Belardinelli non ha accettato nessun posto da Vice Sindaco infatti, dimostrando ancora una volta la sua serietà e coerenza, ha scelto di restare in Consiglio comunale a rappresentare i cittadini, insieme agli altri consiglieri eletti della nostra coalizione.

Le chiacchiere e gli insulti le lasciamo agli altri, noi come sempre preferiamo agire nell’interesse di Cerveteri e dei nostri concittadini, per liberarli da 10 anni di non governo della città!

Anna Lisa Belardinelli

Lista Belardinelli Sindaco

Lista #Io sto con Cerveteri

Lista Nuova Cerveteri

Lista Uniti per Cerveteri