“Tarquinia SottoSopra” proseguono le visite guidate accessibili e inclusive

Proseguono le visite guidate accessibili e inclusive al patrimonio storico e artistico di Tarquinia

Domenica 27 ottobre, dalle 10,30, appuntamento dedicato alle persone ipovedenti

Il 27 ottobre, terzo appuntamento del progetto promosso dall’Amministrazione comunale e dalla cooperativa sociale Radici, con l’obiettivo di garantire a tutti l’accesso all’arte, alla cultura e a tutte le forme di bellezza, con un’attenzione particolare rivolta all’inclusione sociale di persone con disabilità visiva, uditiva, motoria o intellettiva- relazionale.

“Esprimo la mia soddisfazione per l’ottimo riscontro che stiamo ottenendo con questa iniziativa – afferma l’assessora comunale Monica Calzolari -. Domenica saranno con noi le persone ipovedenti e mi auguro che, come nella precedente esperienza dedicata alle persone non udenti, la partecipazione sia nutrita”.

La partenza è prevista alle 10.30 da piazza Cavour. Saranno visitati l’archivio storico comunale, a piazza Titta Marini, il torrione detto di Matilde di Canossa e la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”.

Il ciclo di visite fa seguito a quello del 2023, che aveva anche previsto, grazie al finanziamento concesso dal Ministero della Cultura, con fondi Pnrr, un corso propedeutico teorico e pratico di 24 ore sull’accessibilità culturale e l’inclusione sociale rivolto ai funzionari amministrativi, agli educatori museali, agli operatori del turismo, ai mediatori culturali e agli addetti alla custodia di Tarquinia e la realizzazione di quattro disegni in rilievo riguardanti la planimetria e la facciata della chiesa di Santa Maria in Castello. Inoltre, la biblioteca e l’archivio comunali sono stati dotati di computer e programmi speciali per garantire l’accesso alla lettura e alle informazioni.

“Per promuoverne la frequentazione da parte delle persone con disabilità – conclude l’assessora Calzolari -, sto avviando una specifica attività di disseminazione delle informazioni sull’uso delle nuove risorse tecnologiche rivolta direttamente ai soggetti interessati, ai caregiver e agli educatori, perché la biblioteca e l’archivio diventino sempre di più spazi di inclusione e socializzazione”.

Le visite guidate “Tarquinia accessibile” rientrano nella linea d’intervento realizzata con il sostegno della Regione Lazio per biblioteche, musei e istituti similari, ecomusei e archivi. Per partecipare è necessaria la prenotazione, chiamando l’Infopoint al numero 0766 849282 o scrivendo a [email protected].