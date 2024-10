Civitavecchia: scatta l’allarme tramite il braccialetto elettronico, Carabinieri arrestano 47enne

E’ stato sorpreso in compagnia dell’ex compagna

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 47enne, gravemente indiziato del retato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

A seguito dell’allarme scattato dal braccialetto elettronico, i Carabinieri sono intervenuti e hanno sorpreso il 47enne in compagnia della donna, da cui però sarebbe dovuto stare lontano, in virtù della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati della ex compagna, con braccialetto elettronico, a cui era sottoposto per denunce presentate dalla ex.

I Carabinieri hanno dunque dovuto arrestare luomo per la violazione e il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto.

Tale evento si colloca in una più ampia attività di contrasto alla violenza di genere: si ribadisce l’importanza di chiamare il numero di emergenza 112 o di rivolgersi alla Stazione Carabinieri più vicina.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato è da considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.