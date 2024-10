Ciclista travolto a Ladispoli, denunciato l’automobilista

E’ stato denunciato l’autore dell’investimento ai danni di un giovane senegalese di 27 anni in sella alla sua bici, si tratta di un cittadino di origine romena di 35 anni. Dopo aver investito l’uomo ha tentato la fuga, la sua auto però si è fermata qualche centinaio di metri più avanti.

L’automobilista sottoposto all’alcol test è risultato positivo, quindi è stato denunciato oltre che per lesioni stradali, anche per guida in stato di ebrezza e omissione di soccorso.

Il giovane senegalese ricoverato all’ospedale Aurelia Hospital, fortunatamente non è in pericolo di vita