Ladispoli, appello delle guardie Ecozoofile per gli Ibis Eremita

Le Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli sono state allertate per due Ibis Eremita che smangiucchiavano in un prato di Ladispoli, cosa che possono e devono fare serenamente essendo loro una specie in grave rischio di estinzione che dunque va lasciata in pace. Questi Ibis Eremita sono monitorati perché dotati di GPS, quindi non vanno recuperati dalla qualunque!

“Non sono feriti e godono di ottima salute; se ne vanno a zonzo – scrivono le Guardie Ecozoofile in un post social – mangiando il loro cibo preferito in giro per prati, soprattutto ora che dopo aver piovuto ne trovano in abbondanza. Per favore fate i bravi e lasciateli in pace. Per la cronaca: vanno segnalati solo gli Ibis Eremita che NON sono inanellati e sforniti di GPS, cosa che hanno questi due esemplari invece”.