Corsi Gratuiti di Lingua Italiana per Stranieri a Cerveteri

Nel centro Polivalente di vai Luni a Cerenova, frazione di Cerveteri, partiranno i corsi gratuiti di lingua italiana per gli straniere, un progetto patrocinato dallo stesso comune, per favorire l’integrazione e l’inclusione sociale.

Una bella opportunità, per tante persone che vivono sul territorio e che avranno la possibilità di avvicinarsi alla comunità cerveterana, aprendo un dialogo interculturale che permetterà di arricchire chi viene da lontano e chi vive il territorio da sempre. L’inizio è previsto per giovedì 7 novembre 2024 dalle ore 15:30 alle ore 17:00. I corsi sono completamente gratuiti e aperti a tutti i cittadini stranieri che desiderano imparare la lingua italiana. Gli insegnanti altamente qualificati guideranno gli studenti attraverso le lezioni, offrendo un supporto personalizzato. I corsi gratuiti di lingua italiana saranno offerti a tre livelli di competenza: Livello A0, A1, A2.

“Le iscrizioni sono già aperte – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – questi corsi, che ricordo sono totalmente gratuiti e che grazie alla disponibilità di insegnanti volontari non graveranno nemmeno di un centesimo sulle casse comunali, rappresentano un ottimo strumento di formazione ed integrazione per tutti gli stranieri residenti nella nostra Città. Una serie di incontri legati alla cultura e alle tradizioni del nostro Paese, sulla società, sull’ordinamento giuridico e sulle normative italiane in merito ai servizi assistenziali. Invito la Cittadinanza a diffondere la notizia tra i nostri concittadini stranieri che desiderano apprendere meglio la nostra lingua.

Questi corsi, che oramai da tanti anni si svolgono nella nostra città, sono una fondamentale opportunità di integrazione e conoscenza e che anche quest’anno siamo felici vengano promossi nel territorio”. Per informazioni e iscrizioni si possono contattare i numeri 3392636515, 3498291676 e 3391724849

Per ulteriori informazioni, contattare: Associazione ASHA: Rossella Carissimi cel. 339 2636515