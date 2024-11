Il 25 novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma tante iniziative di sensibilizzazione

Tarquinia (Vt), 16 novembre 2024 – Tarquinia dice no alla violenza sulle donne. Per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le scuole e varie realtà e associazioni del territorio, presenta una serie di eventi di sensibilizzazione sul tema. “L’iniziativa “#maipiùsilenzio” coinvolgerà tutta la comunità tarquiniese – afferma l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni -, iniziando dai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, assessori e il sindaco che hanno voluto realizzare un video per lanciare un messaggio chiaro e forte contro quella costituisce una piaga sociale in Italia e nel mondo”.

La città si “tingerà di rosso” con i fiocchetti che saranno esposti dalle attività commerciali del centro storico. La giornata si aprirà a piazza Cavour con l’esposizione di opere di artisti locali coordinati dall’Associazione Italiana Città della Ceramica Tarquinia, che promuove l’iniziativa “Scarpette rosse in ceramica”. Al Cinema Etrusco Arthouse, dalle 9, verrà proiettato il film “Familia”, per gli studenti delle quinte superiori, cui seguirà l’intervento a cura del centro di ascolto psicologico e assistenza legale “Rondini” dell’associazione Semi di Pace. Nella sala consiliare del palazzo comunale, dalle 16,45, si terrà il convegno dal titolo “Codice rosso – Applicazioni pratiche, uso degli strumenti informatici, profili socio-culturali e prospettive di miglioramento”, organizzato dal Lions Club Tarquinia, con la collaborazione della Camera penale di Civitavecchia “Attilio Bandiera”, e moderato dall’avvocato Paolo Pirani. Al teatro comunale “Rossella Falk”, alle 21,30, si terrà lo spettacolo di beneficenza a ingresso con offerta libera “Le donne non piangono, le donne creano” curato dall’Aps Kyanos, in collaborazione con associazioni sportive, teatrali, musicali e culturali tarquiniesi. Il ricavato della rappresentazione sarà devoluto alle attività del centro antiviolenza “Penelope”

Dal 25 al 30 novembre, nella galleria del Salone delle Feste di palazzo Bruschi Falgari, sarà allestita una mostra che riprende il titolo dell’iniziativa “#maipiùsilenzio” con gli elaborati realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado di Tarquinia. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. “È fondamentale riflettere su questa tematica, coinvolgendo scuole, istituzioni, associazioni, cittadini, giovani e anziani – sottolinea l’assessora Corridoni -. Per questo motivo invito tutti a partecipare alle iniziative, per dare un segnale forte e univoco per dire basta alla violenza sulle donne e perché sia finalmente intrapreso un percorso per un cambiamento sociale e culturale radicale nella società contemporanea”.