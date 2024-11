Cerveteri obiettivo riscatto sul campo del Grifone. Out Gabrielli, per i verde azzurri inizia un ciclo di gare verità

Gli uomini di Gabrielli affronteranno una compagine, il Grifone, nella quale vi sono molti elementi che in passato hanno disputato la serie D, il che conferma le qualità e il valore di una squadra che punta a salire in Eccellenza. Di contro, ci sarà un Cerveteri che lontano da casa riesce a fare bene, avendo perso una sola volta. La formazione non potrà contare su Gabrielli,uno dei perni del gioco verdeazzurro. Obiettivo, riscattarsi e riprendere la marcia verso le posizioni di centro classifica.